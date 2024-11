Vive sott’acqua da 2 mesi, l’incredibile impresa di un ingegnere tedesco

MeteoWeb

A una profondità di 11 metri al largo delle coste di Panama, il tedesco Rüdiger Koch vive da 2 mesi in una capsula sottomarina attaccata in superficie a una casa costruita sulle acque del Mar dei Caraibi. Con la sua insolita avventura, che intende proseguire per altri 2 mesi, questo ingegnere aerospaziale di 59 anni vuole stabilire un nuovo record mondiale per dimostrare che si può vivere in immersione totale.

“Dovremmo trasferirci nell’oceano. È molto più tranquillo quaggiù, non è come la vita di città, si sentono le onde” e il leggero “rumore dei pesci“, ha dichiarato Koch ad AFP che lo ha raggiunto nel suo luogo di “reclusione” volontario.

Dispone di 30 metri quadrati di spazio abitativo con letto, WC, televisione, computer, cyclette e ventilatori. La connessione internet viene stabilita tramite collegamento satellitare e i pannelli solari in superficie forniscono elettricità. Ha un generatore di riserva, ma senza doccia. “Mi sveglio alle sei, ascolto le notizie, lavoro un po’, poi faccio colazione e svolgo le attività quotidiane“, ha raccontato Koch.

Ammiratore dell’avventura del Capitano Nemo, Rüdiger Koch ha iniziato la sua sfida il 26 settembre e conta di tornare all’aria aperta il 24 gennaio, battendo così il record di immersione più lunga senza depressurizzazione, detenuto dall’americano Joseph Dituri, che rimase 100 giorni in un cabina sommersa in un lago della Florida.

Due orologi digitali gli dicono quanto tempo è già passato e quanto tempo resta per vincere la scommessa.

La capsula sottomarina è fissata ad una casa appollaiata su un cilindro metallico sopra l’acque, a 15 minuti di barca dalla costa di Puerto Lindo, sulla costa Nord di Panama. Attraverso una stretta scala a chiocciola ricavata nella cavità del cilindro si raggiunge, a una profondità di 11 metri, la capsula sottomarina, attraverso la quale Koch ritira i suoi pasti.

Koch ha garantito che il materiale della capsula subacquea è rispettoso dell’ambiente, poiché le sue pareti esterne consentono di ospitare coralli e proteggere i pesci.

Quattro telecamere lo filmano costantemente per accertarsi del suo stato di salute e che non ritorni in superficie. Installato nella casa “al piano di sopra”, l’esperto di sicurezza israeliano Eial Berja controlla i suoi movimenti da uno schermo: “Abbiamo affrontato il vento, la pioggia e le onde, a volte non vedevamo nulla, soli in mezzo all’oceano”, ha raccontato Berja, spiegando che una tempesta ha quasi messo fine al progetto qualche anno fa.

Oltre alla stampa, le uniche visite sono quelle di un medico, dei suoi 2 figli e della moglie tailandese. “L’ultima volta che l’ho vista eravamo ancora sposati“, ha scherzato Koch.

A metà dell’impresa, l’ingegnere sa esattamente cosa farà per prima cosa una volta uscito dal suo eremo: “Farò una bella doccia, almeno per un’ora“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.