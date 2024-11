WhatsApp, arriva la trascrizione dei messaggi vocali

MeteoWeb

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che consente di trascrivere i messaggi vocali, utile per chi preferisce non ascoltarli o ha difficoltà uditive. Questa funzione, in fase di rilascio globale, supporta inizialmente solo i messaggi audio in inglese, portoghese, spagnolo e russo, con l’italiano previsto in futuro. La trascrizione avviene localmente, direttamente sul dispositivo del destinatario, garantendo la privacy dell’utente, poiché i dati non vengono inviati a internet e nemmeno Meta può accedervi.

Per abilitare la funzione, gli utenti devono attivarla nelle impostazioni e scegliere una lingua tra quelle disponibili. Per trascrivere un messaggio vocale, basta tenerlo premuto e selezionare l’opzione “trascrivi”. La trascrizione apparirà nella stessa chat del messaggio. Tuttavia, se la lingua del messaggio vocale non corrisponde a quella selezionata nelle impostazioni o se ci sono rumori di fondo, potrebbe comparire il messaggio “trascrizione non disponibile”. Questa novità offre una comoda alternativa per leggere i contenuti vocali quando l’ascolto non è praticabile.

