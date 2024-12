Le mappe mensili della sismicità, 1199 terremoti a novembre: spicca la scossa nel Cosentino

MeteoWeb

Sono stati 1199 gli eventi sismici localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dall’1 al 30 novembre 2024, un numero in diminuzione rispetto al precedente mese di ottobre 2024. La media giornaliera scende leggermente, da circa 41 terremoti a poco più di 39 terremoti al giorno. Dei 1199 eventi registrati, 106 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e soltanto 9 magnitudo pari o superiore a 3.0. Lo indicano gli esperti dell’INGV, pubblicando la mappa della sismicità per novembre 2024.

In questo mese, è avvenuto un solo evento sismico di magnitudo pari o superiore a 4.0, registrato il 29 novembre con epicentro in provincia di Cosenza nei pressi di Mangone (CS). La scossa, di magnitudo Mw 4.1, è stata risentita nella città di Cosenza e in alcuni altri centri della provincia cosentina e di quella di Catanzaro. Sono stati registrati quasi 70 terremoti nel mese di novembre in quest’area, quasi tutti di magnitudo molto bassa.

Un altro evento significativo è stato registrato in provincia di Campobasso, nei pressi di Montecilfone, il 9 novembre. Il terremoto, di magnitudo Mw 3.8, è stato risentito particolarmente nella provincia di Campobasso e, in parte, in quella di Foggia. L’epicentro di questo terremoto ricade nell’area interessata da una importante sequenza sismica che tra aprile e settembre 2018 ha fatto registrare oltre 800 terremoti e il 16 Agosto, un terremoto di magnitudo Mw 5.1, concludono dall’INGV.

