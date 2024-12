Il 2 dicembre 1995 il lancio del telescopio SOHO: iniziava un’era di studio del Sole

MeteoWeb

Il 2 dicembre 1995 l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA compirono un passo fondamentale nell’esplorazione solare con il lancio del telescopio spaziale Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). Lanciato dal centro spaziale di Cape Canaveral a bordo di un razzo Atlas II, SOHO è divenuto uno degli strumenti più avanzati per l’osservazione del Sole e delle sue dinamiche. Il telescopio è stato progettato per studiare in dettaglio l’atmosfera solare, la corona e il vento solare, nonché per monitorare le attività che influenzano il clima spaziale e la Terra.

SOHO si è posizionato in una posizione stabile, al punto lagrangiano L1, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, un punto ideale per osservare il Sole senza interferenze. Il suo contributo scientifico è straordinario, in quanto permette di osservare fenomeni come le espulsioni di massa coronale e le macchie solari con una precisione mai vista prima. Le informazioni raccolte da SOHO continuano ad ampliare enormemente la nostra comprensione della fisica solare e delle sue interazioni con il nostro Sistema Solare.

