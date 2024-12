Il 2 dicembre 1971 l’atterraggio su Marte di Mars 3, poi la sua misteriosa fine

MeteoWeb

Il 2 dicembre 1971 la sonda sovietica Mars 3 compì un’impresa storica, diventando il primo veicolo spaziale a riuscire nell’atterraggio su Marte. Lanciata dall’Unione Sovietica nell’ambito della missione Mars program, la sonda raggiunse il Pianeta Rosso dopo un viaggio di circa 9 mesi. Questo successo rappresentava un avanzamento significativo nelle esplorazioni spaziali, aprendo la strada a future missioni di esplorazione interplanetaria.

Tuttavia, nonostante l’importanza dell’evento, la missione si concluse in modo deludente. Mars 3 riuscì a inviare un segnale di atterraggio, ma appena 14,5 secondi dopo aver toccato la superficie marziana, la trasmissione si interruppe improvvisamente. La causa esatta del fallimento rimane un mistero, ma gli scienziati suggerirono che la sonda fosse stata sopraffatta dalla polvere marziana o che un malfunzionamento tecnico avesse compromesso la sua capacità di comunicare.

Mars 3 rappresentò comunque un passo importante per la scienza spaziale, poiché segnò il primo contatto fisico con la superficie di Marte. Sebbene la missione non fosse completamente riuscita, essa gettò le basi per future esplorazioni, culminando in missioni più recenti che hanno avuto successo nel trasmettere immagini e dati cruciali sul Pianeta Rosso.

