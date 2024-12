Il 21 dicembre 1898 Marie e Pierre Curie scoprono il radio

MeteoWeb

Il 21 dicembre 1898, i coniugi Marie e Pierre Curie annunciarono la scoperta di un nuovo elemento chimico: il radio. Questa scoperta, frutto di mesi di lavoro estenuante, segnò una svolta fondamentale nella storia della chimica e della fisica, aprendo nuove prospettive nello studio della radioattività.

Il radio (Ra), un elemento estremamente raro, fu isolato dai coniugi Curie a partire dalla pechblenda, un minerale ricco di uranio. La coppia lavorò in condizioni difficili, affrontando enormi quantità di materiale per ottenere pochissime tracce dell’elemento. Fu grazie alla loro dedizione che si riuscì a identificare il radio, caratterizzato da una radioattività intensa e capace di emettere luce propria, un fenomeno affascinante per gli scienziati dell’epoca.

Questa scoperta ebbe implicazioni straordinarie: il radio si rivelò fondamentale per il progresso della medicina, in particolare nella lotta contro il cancro, grazie all’uso della radioterapia. Tuttavia, emerse anche la pericolosità delle radiazioni, un aspetto che Marie Curie stessa pagò con la salute.

L’eredità dei coniugi Curie è incalcolabile. La scoperta del radio non solo ha ampliato la nostra comprensione della materia, ma ha gettato le basi per la fisica nucleare e le sue applicazioni, dimostrando il potere della scienza nel trasformare il mondo.

