Il 21 dicembre 1966 il lancio della sonda sovietica Luna 13, allunaggio nell’Oceanus Procellarum

Il 21 dicembre 1966 l’Unione Sovietica segnava un altro traguardo nella corsa allo Spazio con il lancio della sonda Luna 13, destinata a raggiungere la superficie del nostro satellite naturale. Tre giorni dopo, il 24 dicembre, la sonda atterrò con successo nell’Oceanus Procellarum, un’ampia pianura lunare, diventando la seconda sonda sovietica a effettuare un allunaggio morbido, dopo Luna 9.

Luna 13 era dotata di strumenti avanzati per l’epoca, tra cui telecamere panoramiche e dispositivi per analizzare la struttura del suolo lunare. Grazie a questi, trasmise immagini dettagliate della superficie lunare e misurazioni cruciali, confermando che il suolo poteva sostenere il peso di un veicolo spaziale, un dato fondamentale per le future missioni umane.

Il successo di Luna 13 rappresentò un importante passo avanti nell’esplorazione spaziale, consolidando il primato sovietico nelle missioni lunari robotiche. Tuttavia, segnò anche uno degli ultimi grandi successi dell’URSS nella corsa alla Luna, che nei decenni successivi vide il predominio degli Stati Uniti con il programma Apollo.

