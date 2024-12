21 dicembre 2012, la “fine del mondo” che non è mai arrivata

MeteoWeb

Il 21 dicembre 2012 è entrato nella storia come una data circondata da miti e paure, derivanti dalla conclusione di un ciclo di 5.126 anni nel calendario mesoamericano, noto come Lungo Computo. Molti hanno interpretato la fine di questo ciclo come un presagio di eventi catastrofici, scatenando aspettative globali di apocalissi imminenti, dal collasso planetario all’inversione dei poli magnetici.

Tuttavia, per gli studiosi della cultura Maya, questa data non rappresentava la fine del mondo, ma piuttosto la fine di un’era e l’inizio di un nuovo ciclo. I Maya, abili astronomi e matematici, svilupparono un calendario straordinariamente preciso, che scandiva il tempo in periodi complessi, ma senza alcuna indicazione di eventi distruttivi legati alla sua conclusione.

Nonostante ciò, teorie pseudoscientifiche e interpretazioni sensazionalistiche hanno alimentato un fenomeno mediatico senza precedenti. Libri, documentari e film catastrofici hanno scatenato il panico, mentre alcuni gruppi hanno costruito rifugi o si sono preparati a scenari apocalittici.

Alla fine, il 21 dicembre 2012 si è rivelato un giorno ordinario. Questo episodio ha evidenziato sia il fascino umano per l’ignoto che la necessità di un approccio critico e scientifico alle interpretazioni.

