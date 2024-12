215 milioni di ettari di foresta tropicale potrebbero essere rigenerati grazie alla natura

MeteoWeb

Un’area di circa 215 milioni di ettari di foresta tropicale, pari a una superficie più grande del Messico, potrebbe essere rigenerata con un intervento minimo dell’uomo, affidandosi principalmente ai processi naturali. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature, condotto dall’Institute for Capacity Exchange in Environmental Decisions, Australia.

Secondo gli autori della ricerca, “Identificare le aree in cui le foreste possono riprendersi efficacemente con un intervento minimo è fondamentale per ottenere un ripristino su larga scala“. Sebbene la piantumazione di alberi e la preparazione del sito siano strategie popolari ed efficaci, “farlo su larga scala è proibitivamente costoso, soprattutto per i paesi a basso e medio reddito, e solo a volte aiuta la biodiversità autoctona a riprendersi efficacemente“.

Il team di ricercatori ha utilizzato un modello di intelligenza artificiale per analizzare il potenziale di rigenerazione naturale delle foreste tropicali. La ricerca si è basata su dati raccolti tra il 2000 e il 2016, combinando variabili biofisiche e socioeconomiche. I ricercatori hanno quindi utilizzato modelli predittivi per stimare le aree con maggiore probabilità di rigenerazione naturale entro il 2030.

I risultati hanno rivelato che le condizioni biofisiche potrebbero supportare la rigenerazione naturale delle foreste tropicali su una superficie di 215 milioni di ettari a livello globale entro il 2030. I paesi che rappresentano il 52% di questo potenziale sono il Brasile, l’Indonesia, la Cina, il Messico e la Colombia.

Nonostante una parte di questa area possa rigenerarsi senza intervento umano, gli autori concludono che “i metodi di rigenerazione naturale assistita migliorerebbero i tassi di ricrescita“. In altre parole, “sarebbero necessarie alcune azioni di gestione per rimuovere gli ostacoli al ripristino forestale, ad esempio, escludendo gli animali al pascolo, gestendo le specie invasive e impedendo l’espansione agricola in queste aree“.

Questo studio fornisce un’opportunità unica per il ripristino delle foreste tropicali, offrendo una via economica ed ecologicamente vantaggiosa per combattere la deforestazione e sostenere la biodiversità globale.

