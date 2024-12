Il 22 dicembre 1894 Alfred Dreyfus viene condannato per alto tradimento

MeteoWeb

Il 22 dicembre 1894 Alfred Dreyfus, ufficiale dell’esercito francese, viene condannato per alto tradimento. L’accusa, basata su prove dubbie e condizionata da pregiudizi antisemiti, sosteneva che Dreyfus avesse passato informazioni militari segrete alla Germania, allora principale rivale della Francia.

Il caso, passato alla storia come “Affare Dreyfus”, fu caratterizzato da un processo pieno di irregolarità. La condanna fu emessa nonostante l’assenza di prove concrete e l’utilizzo di un dossier segreto, mai mostrato alla difesa. Questo evento mise in luce profonde divisioni nella società francese: da un lato i sostenitori di Dreyfus, che vedevano in lui la vittima di un’ingiustizia, e dall’altro i suoi detrattori, influenzati dal crescente antisemitismo dell’epoca.

La vicenda ebbe un impatto enorme non solo in Francia, ma in tutta Europa, alimentando dibattiti sulla giustizia, i diritti umani e il ruolo dei pregiudizi nella società. L’Affare Dreyfus si concluse solo anni dopo, con la revisione del processo e l’assoluzione di Dreyfus nel 1906, ma rimane tuttora un simbolo delle lotte contro l’ingiustizia e la discriminazione.

