La furia della terra e del mare: il 28 dicembre 1908 il terremoto-tsunami sconvolge Messina e Reggio Calabria

MeteoWeb

Alle 05:20 del mattino del 28 dicembre 1908, il Sud Italia fu teatro di una delle più devastanti tragedie naturali della storia europea. Un terremoto magnitudo 7.1 colpì lo Stretto di Messina, radendo al suolo le città di Messina e Reggio Calabria e causando un disastro umano e materiale senza precedenti.

Il terremoto del 1908 e lo tsunami

La durata della scossa fu brevissima: appena 37-40 secondi, ma l’intensità fu spaventosa, raggiungendo l’XI grado della scala Mercalli. Subito dopo il sisma, tra i 5 e i 10 minuti più tardi, uno tsunami si abbatté sulle coste dello Stretto. Le onde raggiunsero un’altezza di 13 metri a Pellaro, sulla costa calabrese, devastando tutto ciò che incontravano. Molti superstiti del terremoto si rifugiarono lungo le rive, nella speranza di sfuggire ai crolli, ma furono travolti dall’improvvisa furia del mare.

Le città distrutte

Messina e Reggio Calabria, le principali città vicine all’epicentro, subirono danni incalcolabili. Messina vide il 90% dei suoi edifici ridotti in macerie. Su una popolazione di circa 140mila abitanti, si stima che 80mila abbiano perso la vita. A Reggio Calabria, il bilancio fu anch’esso drammatico: su 45mila abitanti, circa 15mila morirono. Il disastro colpì anche decine di piccoli comuni lungo le coste calabresi e siciliane, causando ulteriori 25mila vittime.

L’entità della catastrofe

Le perdite umane furono immense, con un bilancio complessivo di circa 120mila morti, di cui 80mila in Sicilia e 40mila in Calabria. I danni materiali furono catastrofici: edifici pubblici, caserme, ospedali e abitazioni furono distrutti. A Reggio Calabria, solo 29 pazienti dei 230 ricoverati nell’Ospedale civile sopravvissero. La caserma Mezzacapo, sede del 22° reggimento di fanteria, crollò, causando la morte di 600 militari.

Lo tsunami: una seconda ondata di morte

Le onde del maremoto raggiunsero altezze comprese tra i 6 e i 12 metri in diversi punti dello Stretto, spingendosi fino a località come Briga, Paradiso, Sant’Alessio e Riposto in Sicilia, e Gallico, Lazzaro e Pellaro in Calabria. Il loro impatto fu devastante: le onde travolsero case, barche e persone, risucchiando al largo chi era sopravvissuto ai crolli. La furia delle acque cancellò interi centri abitati, lasciando dietro di sé distruzione e lutto.

Terremoto 1908, un disastro senza precedenti

Il terremoto del 1908 rappresenta la più grave catastrofe naturale nella storia moderna d’Italia e una delle peggiori in Europa. Le sue proporzioni superano quelle di molti altri disastri sismici, incluso il terremoto di Lisbona del 1755, che pure causò una devastazione paragonabile. Le repliche sismiche continuarono per mesi, fino alla fine di marzo 1909, prolungando l’agonia di una popolazione già allo stremo.

Un patrimonio irrimediabilmente perduto

Oltre alle vite umane, il terremoto e lo tsunami distrussero un immenso patrimonio artistico e architettonico. Chiese, palazzi storici e monumenti, testimonianze di secoli di storia, furono cancellati in pochi secondi. La ricostruzione, lenta e difficile, cambiò per sempre il volto di queste città, lasciando cicatrici profonde nella memoria collettiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.