Il 3 dicembre 2014 il lancio della sonda Hayabusa 2 verso l’asteroide Ryugu

MeteoWeb

Il 3 dicembre 2014 l’Agenzia spaziale giapponese JAXA ha dato il via a una missione ambiziosa e pionieristica: il lancio della sonda Hayabusa 2, dal Centro spaziale di Tanegashima. La sonda è stata destinata a un lungo viaggio verso l’asteroide 162173 Ryugu, con l’obiettivo di raccogliere campioni del suo suolo per studiarli e comprenderne la composizione.

Ryugu, un asteroide di tipo carbonaceo, è considerato un “relitto” primordiale del Sistema Solare, contenente informazioni cruciali sulla formazione dei pianeti e sull’origine della vita. Hayabusa 2 è dotata di tecnologie avanzate, tra cui un sistema per prelevare campioni direttamente dalla superficie dell’asteroide tramite un dispositivo che spara un proiettile per sollevare il materiale. Questa operazione ha lo scopo di analizzare la presenza di molecole organiche e di acqua, potenzialmente utili per comprendere le origini della vita sulla Terra.

La missione Hayabusa 2 ha rappresentato un passo fondamentale nell’esplorazione degli asteroidi, proseguendo il lavoro svolto dalla missione Hayabusa precedente. Dopo anni di viaggio e diverse manovre complesse, la sonda ha raggiunto con successo Ryugu nel 2018, segnando un trionfo per la scienza spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.