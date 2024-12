Il 4 dicembre 1978 la sonda Pioneer Venus entra nell’orbita di Venere

MeteoWeb

Il 4 dicembre 1978 la NASA compì un altro grande passo nell’esplorazione del Sistema Solare con l’ingresso della sonda Pioneer Venus in orbita attorno a Venere. Questa missione pionieristica segnò il primo tentativo riuscito di studiare da vicino il “pianeta gemello” della Terra, noto per le sue condizioni estreme e la sua atmosfera densa.

Lanciata il 20 maggio 1978, la sonda Pioneer Venus aveva come obiettivo principale l’analisi della composizione atmosferica di Venere e la mappatura della superficie planetaria attraverso radiazioni. La sonda era equipaggiata con una serie di strumenti scientifici, tra cui radar, spettrometri e fotocamere, per raccogliere dati sulla struttura atmosferica e sulle condizioni meteo di Venere, oltre a esplorare i misteri legati alla sua spessa coltre di nubi di acido solforico.

Il successo dell’inserimento in orbita ha permesso di inviare importanti informazioni, rivelando dettagli sorprendenti come le temperature superficiali estremamente alte e la presenza di venti violenti. I dati raccolti da Pioneer Venus hanno aperto nuove prospettive per le missioni successive, come Magellan negli anni ’90, contribuendo significativamente alla nostra comprensione di Venere e dei processi atmosferici planetari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.