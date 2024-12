Abruzzo, dove la neve incontra il mare Adriatico: sci da sogno sulla Majella

MeteoWeb

Quando si pensa allo sci, l’immaginazione corre subito a montagne innevate e panorami alpini, ma in Abruzzo esiste un luogo straordinario dove la neve si fonde con il mare, creando un’esperienza unica. Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, il comprensorio sciistico di Passolanciano-Maielletta offre agli appassionati non solo piste perfette per lo sci e lo snowboard, ma anche uno scenario naturale che lascia senza fiato. Sciare qui significa immergersi in un paesaggio in cui il candore della neve contrasta con l’azzurro del mare Adriatico. È una sensazione unica, che trasforma una giornata sugli sci in un’esperienza indimenticabile. Salendo dai 1.306 metri di Passolanciano fino ai quasi 2.000 metri della Majelletta, si viene accolti da panorami spettacolari. Le due stazioni, ben collegate da skibus e snowtaxi, offrono piste ampie e ben curate, ideali sia per gli esperti sia per chi si avvicina agli sport invernali per la prima volta.

Il panorama, però, è ciò che rende questa località davvero speciale. Nelle giornate più limpide, guardando verso Est, si può ammirare non solo il mare Adriatico, ma anche le principali città abruzzesi, che sembrano quasi unire simbolicamente il mondo montano a quello costiero. Questo contrasto sorprendente tra neve e mare è una delle peculiarità che rendono il comprensorio di Passolanciano-Maielletta una destinazione imperdibile per chi cerca una sciata diversa dal solito.

In questa cornice unica, ogni discesa diventa un’occasione per godere della natura incontaminata e dei suoi contrasti mozzafiato. Il Parco Nazionale della Majella non offre solo sport invernali, ma anche un contatto profondo con un ambiente autentico, dove la bellezza del paesaggio rimane impressa nella memoria di chiunque lo visiti. Sciare guardando il mare: una combinazione rara che solo l’Abruzzo sa regalare.

