Abruzzo, Pescocostanzo finalmente agibile: un metro di neve rimosso con 100 camion

Pescocostanzo, uno dei borghi più incantevoli dell’Abruzzo, si è trasformato in un autentico paesaggio fiabesco grazie a una straordinaria nevicata che ha coperto la località con oltre un metro di neve. Questo piccolo gioiello montano, situato a 1395 metri di altitudine, è noto per essere il quarto comune più alto degli Appennini e per il suo fascino unico, reso ancora più speciale dalla recente bufera invernale. Situato tra gli altipiani maggiori d’Abruzzo, alle pendici del Monte Calvario, il borgo offre uno scenario da cartolina, arricchito dalla presenza di una stazione sciistica che fa parte del celebre comprensorio dell’Alto Sangro.

La straordinaria quantità di neve ha richiesto un impegno incessante da parte delle autorità locali. Squadre di mezzi comunali e provinciali sono state operative giorno e notte per liberare le strade e ripristinare la viabilità. La rimozione delle tonnellate di neve è stata un’impresa notevole, che ha visto l’impiego di sei mezzi tra ruspe e spazzaneve, oltre a due turbine utilizzate per ampliare le carreggiate. In meno di 48 ore, circa 100 camion hanno trasportato la neve fuori dal paese, consentendo la riapertura quasi completa dei parcheggi e il ritorno alla normalità per residenti e turisti.

Il Comune, attraverso un post condiviso sui social, ha sottolineato il grande lavoro svolto e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questa operazione straordinaria. “Siamo consapevoli che si può e si deve fare sempre di più. Ma alcuni dati sono oggettivi: 48 ore, circa 100 camion di neve tolta dal paese, decine di ore di lavoro fatto. Grazie a quanti hanno reso ciò possibile“, si legge nella nota. Il messaggio, oltre a informare, ha voluto mettere in luce l’impegno collettivo e la determinazione con cui la comunità ha affrontato l’eccezionale nevicata.

Pescocostanzo, già noto per la sua bellezza architettonica e il patrimonio culturale, si conferma una meta irresistibile anche in inverno, quando la neve aggiunge un tocco magico alle sue caratteristiche stradine e alle antiche costruzioni. Nonostante le difficoltà imposte dall’intensa nevicata, la comunità locale ha dimostrato grande efficienza e spirito di collaborazione, garantendo la sicurezza e il comfort di cittadini e visitatori. Questo episodio, oltre a testimoniare la forza della natura, sottolinea ancora una volta il fascino unico di Pescocostanzo, un luogo che sa trasformare anche le sfide più impegnative in un motivo di orgoglio e bellezza.

