Abu Dhabi accoglie l’Amerigo Vespucci, al via la 31ª tappa

MeteoWeb

La 31ª tappa del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci è stata ufficialmente inaugurata con una cerimonia di benvenuto sulla banchina del porto di Abu Dhabi. A ricevere la nave scuola della Marina Militare erano presenti il sottosegretario agli Affari Esteri, Maria Tripodi, l’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, il comandante in capo della squadra navale, ammiraglio Aurelio De Carolis, e lo sceicco Ahmed Hamdan Al Nahyan, membro della famiglia reale e presidente della Sailing and Rowing Federation. In banchina hanno partecipato anche la banda della Guardia di Finanza e quella della Marina di Abu Dhabi.

A partire da oggi, saranno aperte le visite a bordo della nave, che si preannunciano già sold-out. Domani, invece, prenderà il via il Villaggio Italia, l’esposizione itinerante che celebra le eccellenze italiane in concomitanza con il viaggio del Vespucci. Allo Zayed Port della capitale degli Emirati Arabi, si susseguiranno conferenze, masterclass e mostre incentrate sul made in Italy. L’evento includerà anche appuntamenti con il cinema e la musica. Tra le novità di quest’anno, tornerà l’“orto italiano”, dedicato ai prodotti tipici dell’agricoltura italiana, e verrà allestita per la prima volta un’area dedicata ai bambini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.