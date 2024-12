L’acidificazione degli oceani si sta spostando più in profondità con l’aumento delle emissioni atmosferiche

MeteoWeb

Ricerche precedenti hanno dimostrato che oltre a riscaldare l’atmosfera, le emissioni di carbonio stanno anche portando al riscaldamento degli oceani del mondo. L’anidride carbonica nell’aria aumenta l’acidificazione degli oceani, lo stesso processo che rende le bevande gassate più acide. Tale aumento dell’acidificazione ha portato a problemi per una varietà di forme di vita marina, in particolare i coralli, che stanno morendo. Ora, una coppia di fisici ambientali dell’Istituto di biogeochimica e dinamica degli inquinanti dell’ETH di Zurigo ha costruito un modello 3D degli oceani del mondo e delle loro correnti per saperne di più sulle profondità raggiunte dall’acidificazione degli oceani a causa dei crescenti livelli di anidride carbonica nell’atmosfera.

Nel loro studio pubblicato sulla rivista Science Advances, Jens Müller e Nicolas Grube descrivono i fattori che hanno contribuito al loro modello e cosa ha mostrato loro sull’acidificazione degli oceani in tutto il mondo. La coppia di ricercatori voleva sapere quanto è profonda l’acidificazione, a partire dall’inizio dell’era industriale. Per scoprirlo, hanno creato un modello che emula gli oceani del mondo e gli impatti di quantità sempre crescenti di esposizione all’anidride carbonica atmosferica.

Per creare la loro simulazione del modello, i ricercatori hanno iniziato con un modello oceanico standard. Hanno aggiunto stime di CO 2 per gli anni 1800, 1994, 2004 e 2014, utilizzando tre segnali per l’acidificazione degli oceani: concentrazioni di protoni, livelli di pH e stati di saturazione dell’aragonite. Ciò ha consentito al modello di calcolare stime delle concentrazioni di CO 2 nell’acqua a varie profondità nel tempo.

I risultati

I ricercatori hanno scoperto che l’acidificazione si è spostata più in profondità negli oceani del mondo nel corso degli anni di studio, con una profondità media di 1.000 metri entro il 2014. Hanno anche notato che la profondità variava a seconda delle circostanze: l’acidificazione è andata più in profondità, ad esempio, in parti del Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC) a causa del rimescolamento. In tali luoghi, l’aumento dell’acidificazione è stato osservato fino a 1.500 metri di profondità.

I ricercatori notano che man mano che l’acidificazione si spinge sempre più in profondità, saranno colpite più creature oceaniche. Gli pteropodi, ad esempio, potrebbero essere i più a rischio perché i loro gusci sono fatti di calcio, che si dissolve in acque più acide.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.