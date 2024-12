Concluso l’addestramento ART: le riserve astronautiche dell’ESA pronte per le future missioni spaziali | FOTO

MeteoWeb

Sono giunti a termine due mesi intensi di addestramento Astronaut Reserve Training (ART) per il primo gruppo della Riserva astronaute e astronauti dell’ESA. Durante questa fase iniziale di formazione, i membri della Riserva astronautica dell’ESA Sara García Alonso dalla Spagna, Andrea Patassa dall’Italia, Arnaud Prost dalla Francia, Amelie Schoenenwald dalla Germania e Aleš Svoboda dalla Cechia si sono allenati per sviluppare le competenze essenziali necessarie per l’esplorazione dello spazio e la ricerca scientifica future. Selezionati tra 22.500 candidati in tutti gli Stati Membri dell’ESA, questi membri dell’Astronaut Reserve hanno superato la selezione astronauti dell’ESA del 2022, che comprendeva una classe di cinque astronaute e astronauti professionisti e 12 membri della Riserva astronauti. La loro formazione è iniziata nell’ottobre 2024 presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA a Colonia, in Germania.

Il programma ART si basa sui moduli dell’addestramento base degli astronauti dell’ESA, progettati per fornire ai partecipanti una competenza tecnica e operativa iniziale per le missioni spaziali, aumentando la loro disponibilità a entrare rapidamente in un addestramento specifico per le missioni, se necessario. Nel corso del programma, questo primo gruppo ha acquisito una solida base nei sistemi di veicoli spaziali, ingegneria di volo, robotica e sistemi di supporto vitale, che formano la spina dorsale tecnica della loro formazione. Uno dei momenti salienti della loro formazione è stato il familiarizzare con le attività extra-veicolari o spacewalk. Presso la struttura Neutral Buoyancy Facility dell’ESA, le riserve hanno praticato immersioni subacquee per simulare l’assenza di peso della microgravità. Queste sessioni hanno costituito un’introduzione a compiti quali effettuare riparazioni o l’installazione di attrezzature, fornendo uno spaccato delle competenze necessarie per le operazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale o l’esplorazione lunare in futuro.

La preparazione scientifica è stata un altro punto chiave. Il gruppo ha completato i corsi di base in biologia e tecniche di laboratorio per essere pronto a condurre esperimenti nello spazio. Il gruppo ha anche partecipato a routine di fitness e attività di sensibilizzazione del pubblico, sostenendo la missione dell’ESA di ispirare ed educare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.