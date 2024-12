Addio a WhatsApp: dal 1° gennaio 2025 questi smartphone saranno esclusi

MeteoWeb

Dal 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su una serie di smartphone Android datati, segnando un importante cambiamento per molti utenti che ancora si affidano a dispositivi di vecchia generazione. Questo aggiornamento interesserà soprattutto dispositivi fermi ad Android KitKat, una versione del sistema operativo rilasciata ormai dieci anni fa. La decisione, che potrebbe sembrare drastica, riflette la necessità di adattare l’app ai nuovi standard di sicurezza e alle funzionalità avanzate.

Perché WhatsApp non sarà più supportato?

Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp, ha spiegato che l’abbandono del supporto per questi dispositivi è legato all’evoluzione tecnologica e alla crescente complessità delle funzionalità integrate nell’applicazione. Tra queste spiccano l’uso dell’intelligenza artificiale per la gestione delle chat, nuovi protocolli di crittografia e funzioni avanzate di privacy, che richiedono hardware e software più moderni.

“Questi aggiornamenti sono essenziali per garantire un’esperienza sicura e all’avanguardia ai nostri utenti. Purtroppo, alcuni dispositivi non sono più in grado di supportare tali miglioramenti”, si legge in una nota ufficiale dell’azienda.

Quali dispositivi saranno interessati?

La lista dei dispositivi che perderanno l’accesso a WhatsApp comprende circa 20 modelli, molti dei quali appartenenti ai marchi più popolari degli anni 2010, come Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony. Ecco i modelli coinvolti:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola : Moto G (1ª Generazione), Razr HD, Moto E 2014

: Moto G (1ª Generazione), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Questi smartphone, lanciati oltre dieci anni fa, appartengono ormai a un’altra epoca tecnologica. Molti di essi sono ancora utilizzati come telefoni di riserva o per usi secondari, ma a partire dal nuovo anno non potranno più accedere a WhatsApp.

Cosa fare se si possiede uno di questi dispositivi?

Per chi utilizza ancora uno degli smartphone in elenco, è fondamentale prepararsi al cambiamento. WhatsApp consiglia di effettuare un backup completo delle chat prima del 1° gennaio 2025. Ecco come fare:

Aprire Impostazioni nell’app di WhatsApp. Selezionare Chat > Backup delle chat. Premere su Esegui backup per salvare le conversazioni sul cloud.

Questa operazione permette di trasferire facilmente i dati su un nuovo dispositivo, qualora si decidesse di acquistare uno smartphone più moderno.

Quali sono le alternative?

Gli utenti che non desiderano cambiare dispositivo possono considerare altre applicazioni di messaggistica più leggere e compatibili con hardware obsoleto. Tuttavia, è importante ricordare che nessuna di queste offre lo stesso livello di popolarità e integrazione di WhatsApp. Per questo motivo, la soluzione più pratica è l’aggiornamento del dispositivo.

Il futuro di WhatsApp e dei dispositivi obsoleti

L’evoluzione tecnologica richiede costanti aggiornamenti per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. L’abbandono del supporto per dispositivi datati è una prassi comune nel settore tecnologico, ma rappresenta anche un richiamo per i consumatori a tenere il passo con le innovazioni. Con l’integrazione di nuove funzionalità basate sull’AI e la crittografia avanzata, WhatsApp si prepara a diventare ancora più performante, ma ciò significa inevitabilmente lasciare indietro chi utilizza dispositivi non più adeguati.

Per chi desidera restare al passo, è consigliabile considerare l’acquisto di uno smartphone compatibile con le ultime versioni di Android, garantendo così un accesso continuativo a WhatsApp e alle sue funzionalità più recenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.