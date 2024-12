Allerta maltempo in Romagna: piogge incessanti e corsi d’acqua al limite e sotto stretta osservazione

MeteoWeb

La Romagna è attualmente interessata da una pioggia battente che sta influenzando il livello di diversi corsi d’acqua nella regione. Piogge consistenti che hanno già registrato accumuli locali superiori ai 35 mm, in particolare tra il Riminese e il Cesenate.

Nelle aree comprese tra il Cesenate, il Forlivese e il Ravennate, gli accumuli finali potrebbero avvicinarsi ai 100 mm, aumentando il rischio di disagi. Si raccomanda massima attenzione, soprattutto nelle zone più vulnerabili.

Sull’Appennino Romagnolo, le precipitazioni stanno assumendo carattere nevoso oltre gli 800 metri di quota, con nevicate copiose che stanno creando un paesaggio invernale tipico ma che potrebbero comportare difficoltà per la viabilità. Anche l’Appennino Emiliano centrale si prepara a nuove nevicate, poiché le precipitazioni si estenderanno nuovamente all’Emilia.

Nelle prime ore della mattinata, il torrente Uso a Santarcangelo di Romagna ha superato la soglia di allerta gialla, attestandosi a 2,76 metri, con la soglia arancione fissata a 4,2 metri. Anche il fiume Conca, monitorato a Morciano di Romagna, ha oltrepassato il livello di allerta gialla ed è in fase di crescita.

Nel frattempo, il fiume Savio registra un aumento a Cesena, pur rimanendo al di sotto della prima soglia di allerta, che si trova a circa 80 centimetri. Situazioni differenti si riscontrano per il Montone, osservato a Forlì, e per il Lamone, monitorato a Faenza: entrambi i corsi d’acqua, dopo un incremento registrato durante la notte, mostrano ora una tendenza al calo. Anche il Senio, nei tratti di Cotignola e Alfonsine, ha raggiunto la soglia di allerta gialla, ma con un andamento in diminuzione.

La situazione richiede un’attenta osservazione, soprattutto per i corsi d’acqua in aumento, mentre i segnali di calo su alcuni tratti rappresentano un primo segnale di stabilizzazione.

