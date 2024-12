Allerta Meteo Abruzzo: arriva il freddo con pioggia e copiose nevicate

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara ad affrontare una fase meteorologica dominata da un’importante discesa di aria artica che coinvolgerà la regione nelle prossime ore. L’instabilità inizierà a manifestarsi già nel tardo pomeriggio di oggi, con l’arrivo di un sistema perturbato che porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da un calo delle temperature e un’intensificazione dei venti.

Attualmente, forti correnti di Libeccio, note come Garbino lungo il versante adriatico, stanno precedendo l’ingresso di aria più fredda. Nel corso del pomeriggio e della serata, il cielo si coprirà progressivamente, dando luogo a precipitazioni diffuse, che interesseranno inizialmente le aree del teramano per poi estendersi al pescarese, chietino e vastese, coinvolgendo anche le rispettive aree interne. Rovesci di moderata o forte intensità raggiungeranno persino il versante aquilano.

Le nevicate saranno protagoniste lungo l’Appennino orientale, inizialmente a partire dai 900 metri di quota, ma l’effetto del repentino raffreddamento dell’aria nei bassi strati, provocato dalle precipitazioni intense, farà scendere il limite della neve fino a 400-600 metri nelle aree interne, mentre lungo le colline adiacenti alla costa la quota si attesterà tra i 500 e gli 800 metri. Lungo il litorale e nei settori collinari si prevedono piogge di intensità variabile, con la possibilità di fenomeni temporaleschi localizzati, occasionalmente accompagnati da chicchi di grandine o graupel, e da raffiche di vento che potrebbero superare i 70-80 km/h, specialmente lungo la fascia costiera.

Le precipitazioni andranno esaurendosi entro la tarda nottata, lasciando spazio a un miglioramento netto delle condizioni atmosferiche dal tardo mattino di sabato 21, con ampie schiarite previste per il resto della giornata. Domenica 22 sarà caratterizzata da una variabilità diffusa, con alternanza di nubi e spazi soleggiati.

Le temperature subiranno un calo drastico a partire da questa sera, accompagnato da un cambio nella direzione dei venti, che ruoteranno da Libeccio a Tramontana. Il mare diventerà molto mosso o agitato, rappresentando un ulteriore elemento di attenzione per le zone costiere.

