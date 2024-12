Allerta Meteo Abruzzo: grande attesa per la neve di Natale

MeteoWeb

In Abruzzo la giornata odierna si presenta con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate, accompagnate da un aumento graduale delle temperature nelle ore centrali. Questo incremento termico è favorito da un momentaneo rinforzo dei venti di Libeccio, che anticipano l’arrivo di un fronte freddo previsto per la tarda serata. In serata e nel corso della notte, infatti, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa su tutto il territorio regionale, con un coinvolgimento più marcato del versante aquilano, dove si prevedono le prime precipitazioni di moderata intensità. Questi fenomeni saranno inizialmente piovosi, ma potranno trasformarsi in nevicate a partire da quote di 1200 metri, in calo fino a 700-800 metri entro la mattinata successiva. Sui settori orientali della regione, invece, le condizioni rimarranno più asciutte, con al massimo qualche breve pioggia dovuta a sconfinamenti.

L’ingresso dell’aria fredda, previsto tra la notte e la giornata di domani, sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Maestrale, con effetti particolarmente intensi lungo le regioni adriatiche. Tuttavia, le previsioni per lunedì 23 dicembre rimangono estremamente complesse e soggette a incertezze, principalmente a causa della possibile formazione di un minimo depressionario sull’Alto Adriatico. Questo sistema potrebbe muoversi verso Marche, Abruzzo e Molise, determinando un afflusso di aria fredda dai Balcani con conseguenti condizioni meteorologiche più instabili. In questo scenario, si prospettano venti intensi con raffiche che potrebbero superare i 70-80 km/h, mari agitati e un aumento delle precipitazioni.

Le precipitazioni potrebbero interessare sia le aree costiere sia quelle collinari e interne, con nevicate previste a quote comprese tra i 200 e i 500 metri, ma non si esclude che possano scendere localmente a quote inferiori. Fenomeni più intensi, come temporali e rovesci di neve tonda, potrebbero verificarsi anche lungo le zone costiere, rendendo la situazione particolarmente dinamica e imprevedibile.

L’evoluzione della situazione meteorologica per domani resta quindi delicata e soggetta a possibili variazioni, poiché anche un minimo spostamento del vortice depressionario potrebbe modificare significativamente il quadro previsionale.

