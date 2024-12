Allerta Meteo Abruzzo: vortice ciclonico in arrivo, maltempo e nevicate diffuse fino a Natale

MeteoWeb

Un fronte freddo, accompagnato da aria di origine artico-marittima, ha raggiunto le regioni meridionali italiane, portando un netto calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. In Abruzzo, il peggioramento delle condizioni atmosferiche si farà sentire nelle prossime ore, con l’arrivo di un vortice di bassa pressione che attraverserà l’Adriatico centrale entro la tarda mattinata. Questo evento determinerà un significativo rinforzo dei venti di Maestrale, con raffiche che sulla fascia costiera potranno superare i 70-80 km/h, mentre nelle aree orientali interne e nell’Aquilano raggiungeranno velocità comprese tra i 40 e i 60 km/h. Successivamente, i venti si disporranno da Tramontana, risultando particolarmente burrascosi in mare aperto e sul versante occidentale della regione, con un deciso aumento del moto ondoso.

Il passaggio del vortice porterà condizioni di cielo prevalentemente coperto su gran parte del versante centro-orientale e dell’Appennino orientale. Precipitazioni diffuse, talvolta persistenti e di moderata o forte intensità, caratterizzeranno il quadro meteorologico per le successive 36-48 ore. La quota neve si attesterà generalmente tra i 200 e i 500 metri, ma durante gli episodi più intensi non si esclude la possibilità di nevicate fino al livello del mare. Lungo le aree costiere, invece, le piogge saranno predominanti, con occasionali episodi di pioggia mista a neve o graupel, ossia neve tonda.

Le zone montane e pedemontane orientali del Gran Sasso e della Majella saranno le più colpite, con accumuli nevosi che potrebbero superare i 75-100 cm. Anche nell’entroterra e nelle località poste sopra i 400-500 metri sono previsti accumuli significativi, sebbene di entità moderata rispetto alle aree più esposte.

Questa fase di marcata instabilità si protrarrà almeno fino al mattino di Natale. Entro la giornata del 25, con il progressivo spostamento del vortice verso l’Egeo, si assisterà a un indebolimento delle correnti fredde e a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la cessazione dei fenomeni su tutta la regione.

