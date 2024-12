Allerta Meteo: l’Adriatic Snow Effect trasforma il mare in una fabbrica di neve, bufere verso le coste

MeteoWeb

La settimana natalizia si preannuncia caratterizzata da un netto cambio di scenario meteorologico, segnato dall’arrivo di un’irruzione di aria gelida dal Nord Europa. Questo flusso freddo porterà un drastico abbassamento delle temperature e nevicate fino a quote molto basse in diverse regioni italiane, regalando un clima tipicamente invernale proprio durante le festività. Già a partire dalla serata odierna e lunedì 23 dicembre, le correnti artiche in discesa dal Nord Europa determineranno un’ondata di freddo intenso accompagnata da precipitazioni diffuse. Le regioni del Centro-Sud e le isole maggiori saranno le più colpite, con un fenomeno meteorologico di particolare interesse: l’Adriatic Snow Effect (ASE). Questo evento si verifica quando l’aria gelida proveniente da nord-est scorre sul mare Adriatico, interagendo con l’aria più calda e umida presente sulla superficie marina. Il contrasto genera nubi cumuliformi, simili a quelle temporalesche estive, che trasportano improvvise bufere di neve verso le coste, spesso fino in pianura.

Le giornate più critiche saranno lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 dicembre. Durante questo periodo, le condizioni saranno particolarmente favorevoli al verificarsi dell’ASE, con nevicate che potrebbero interessare le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. In presenza di precipitazioni intense, i fiocchi potrebbero raggiungere anche le coste e le pianure. Fenomeni nevosi sono attesi anche nelle aree interne della Basilicata, della Campania e della Calabria, mentre il Nord e il versante tirrenico vivranno un Natale più sereno, ma caratterizzato da temperature rigide. Soprattutto durante la notte, i valori termici scenderanno sotto lo zero, non solo in montagna, ma anche in molte zone della Pianura Padana.

Un ulteriore cambiamento è previsto con l’avvicinarsi del giorno di Santo Stefano. Dal 26 dicembre, infatti, un campo di alta pressione si estenderà sull’Europa centrale, influenzando positivamente anche il Centro-Nord Italia, dove il tempo si stabilizzerà, regalando giornate soleggiate fino alla fine del 2024. Tuttavia, le regioni meridionali e la Sicilia potrebbero continuare a essere interessate da un ciclone mediterraneo, con piogge localmente intense che insisteranno su alcuni settori.

Questo scenario rappresenta un classico esempio della variabilità meteorologica invernale, capace di alternare eventi estremi e dinamici a fasi di relativa stabilità. Un Natale all’insegna del freddo e della neve in molte aree potrebbe cedere il passo a un finale d’anno più tranquillo, ma con alcune incertezze sulle regioni meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.