Allerta Meteo, conferme sul Bianco Natale del Centro/Sud: forte maltempo, tanta neve e freddo polare

Piovono conferme sul Bianco Natale del Centro/Sud: gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli meteo ribadiscono con forza l’entità dell’irruzione di freddo e neve che colpirà l’Italia tra lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre. Quest’anno, proprio le giornate clou delle festività natalizie saranno compromesse dal maltempo, con freddo polare e tanta neve fino a bassa quota sulle Regioni Adriatiche e al Sud. E’ ancora presto per entrare nei dettagli delle previsioni meteo per la prossima settimana, a maggior ragione alla luce dell’imminente furioso transito del Ciclone Dionisio sull’Italia nelle prossime ore, ma abbiamo comunque conferme definitive sulla tendenza al freddo intenso e al forte maltempo della prossima settimana.

Sarà un Bianco Natale, quindi, almeno nelle Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne di Lazio e Campania, e ancora all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia. Le mappe del modello europeo ECMWF forniscono la traiettoria dell’irruzione natalizia, che come vediamo sarà molto più intensa e duratura rispetto alla sfuriata fredda provocata dal Ciclone Dionisio nelle prossime ore:

A Natale, tra la Vigilia e il giorno 25, la neve arriverà fin quasi sulle coste dell’Adriatico, cadendo a partire dai 200–300 metri nelle Marche, in Abruzzo e Molise e dai 300–400 metri in Puglia, Basilicata e zone interne della Campania. In Calabria e Sicilia nevicherà copiosamente dai 500 metri in su, con accumuli importanti nei versanti esposti. E’ ancora prematuro definire ogni dettaglio, ma le precipitazioni più abbondanti interesseranno la dorsale orientale dell’Appennino centro/meridionale tra Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; quella occidentale in Calabria e quella settentrionale in Sicilia.

Nei prossimi giorni potremo definire ancora meglio i dettagli; ma per il momento è doveroso concentrarsi sull’entità del Ciclone Dionisio che nelle prossime ore flagellerà l’Italia in modo violentissimo.

