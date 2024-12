Allerta Meteo: bomba ciclonica in arrivo per l’Immacolata, neve fino in pianura

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni delineano un quadro dinamico e in continuo cambiamento sull’Italia, caratterizzato da una serie di fenomeni atmosferici rilevanti. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, l’arrivo di aria più fredda determinerà la formazione di un vortice ciclonico che andrà a collocarsi principalmente sulle regioni meridionali. Questa configurazione porterà maltempo diffuso, concentrandosi sulle aree adriatiche del Centro-Sud, sulla Calabria e sulla Sicilia. In queste zone si prevedono temporali intensi e piogge di una certa consistenza, accompagnate da nevicate significative sugli Appennini centrali al di sopra dei 1200 metri, con quote neve più elevate nelle regioni meridionali.

Con il progredire della giornata di giovedì, il centro depressionario si sposterà verso la Grecia, continuando tuttavia a influenzare le condizioni meteorologiche sull’Adriatico medio-basso e sulle regioni meridionali. L’afflusso di ulteriori correnti fredde determinerà un abbassamento delle temperature, con conseguente calo della quota neve, che si attesterà appena al di sotto dei 1000 metri sui rilievi centrali. Nel frattempo, il Nord Italia rimarrà ai margini di questo peggioramento, sebbene sia atteso un cambiamento significativo nel corso del fine settimana.

Per la giornata dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, si prevede l’arrivo di un secondo vortice ciclonico, originato direttamente dalle masse d’aria provenienti dal Circolo Polare Artico. Questo fenomeno sarà favorito dallo spostamento dell’alta pressione verso l’area dell’Islanda, consentendo all’aria fredda di raggiungere l’Italia aggirando la barriera alpina. L’ingresso avverrà principalmente attraverso due vie: la Porta della Bora, situata nelle Alpi Giulie, e la Valle del Rodano, nel sud-est della Francia. Questa nuova configurazione darà vita a un ulteriore ciclone, responsabile di un peggioramento esteso delle condizioni meteo che interesserà inizialmente il Nord, per poi estendersi progressivamente verso il Centro e il Sud del Paese.

Il calo delle temperature atteso per domenica favorirà nevicate a quote piuttosto basse sulle Alpi, un elemento che potrebbe assumere particolare rilievo per la viabilità e le attività invernali. Questo contesto climatico riflette una situazione meteorologica complessa e articolata, che richiederà particolare attenzione nei giorni a venire per la gestione di eventuali criticità legate ai fenomeni intensi previsti.

