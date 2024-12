Allerta Meteo Calabria: neve a quote basse e temporali in arrivo

MeteoWeb

Una perturbazione di origine nord-atlantica, alimentata da aria fredda artico-marittima, sta attualmente interessando la Calabria, portando con sé piogge, temporali e nevicate sui rilievi. L’ingresso di questa massa d’aria fredda sull’Italia ha favorito la formazione di una depressione sul Mar Adriatico, che nelle prossime ore si sposterà verso sud, attraversando il Salento e il Mar Ionio, avvicinandosi alle coste crotonesi.

La novità più rilevante riguarda proprio il comportamento di questo minimo di pressione: il suo spostamento ravvicinato alle coste della Calabria settentrionale darà luogo a una ritornante, ossia un fronte occluso, che interesserà la regione nella giornata di martedì 24 dicembre. Ciò determinerà un cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni sparse su diverse aree, in particolare sul Cosentino interno, il Cosentino ionico, il Crotonese, il Vibonese e il Reggino.

Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote relativamente basse. In particolare, nella Valle del Crati, nel Cosentino interno, sul Cosentino ionico e nel Crotonese, la neve potrebbe cadere già sopra i 500-600 metri di altitudine, con possibili episodi a quote inferiori nelle ore mattutine. Non si esclude la possibilità di acqua-neve o fiocchi fradici anche su Cosenza città, sebbene sia improbabile che questi fenomeni producano accumuli significativi. Sulle Serre e sull’Aspromonte, invece, le nevicate si concentreranno oltre i 700-800 metri.

A partire dal pomeriggio e dalla sera, i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, l’impatto del fronte occluso sulla regione renderà la giornata di martedì caratterizzata da un clima decisamente invernale, con temperature in calo e condizioni di instabilità diffuse. Questa situazione richiederà attenzione, in particolare per chi si sposta nelle zone collinari e montane, dove le nevicate potrebbero creare temporanei disagi alla viabilità.

