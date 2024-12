Allerta Meteo, Ciclone Artico sull’Italia per l’Immacolata: neve da Nord a Sud

MeteoWeb

L’attuale fase di instabilità meteorologica, caratterizzata da una veloce irruzione legata a una goccia fredda artica, si avvia verso la conclusione. In seguito, un momentaneo aumento della pressione atmosferica e delle temperature interesserà l’Italia, offrendo una breve tregua. Tuttavia, tra il 4 e il 5 dicembre, si prevede l’arrivo di una saccatura nordatlantica che porterà un calo termico più significativo al Nord, mentre il Centro-Sud sarà maggiormente interessato da precipitazioni.

L’attenzione è però rivolta al possibile evento meteorologico legato all’Immacolata, che potrebbe segnare una svolta invernale. Secondo il modello europeo ECMWF, esiste la possibilità che un anticiclone di blocco nordatlantico favorisca la discesa di una saccatura di origine artica verso l’Europa centro-meridionale tra l’8 e il 9 dicembre. Questo scenario potrebbe innescare un’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo centrale.

Nonostante queste indicazioni, permangono incertezze riguardo all’esatta traiettoria e collocazione dell’asse della saccatura artica. I clusters del sistema ensemble ECMWF offrono una discreta fiducia sulla possibilità che la saccatura riesca a penetrare nel Mediterraneo centrale, ma l’intensità e le conseguenze del fenomeno restano da chiarire.

Nei prossimi giorni sarà fondamentale seguire l’evoluzione dei modelli meteorologici per comprendere se questa dinamica darà vita a un vortice freddo mediterraneo o se l’impatto si limiterà a un passaggio più marginale. La situazione è in continua evoluzione e potrebbe riservare sorprese, con implicazioni rilevanti per l’inizio della stagione invernale in Italia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.