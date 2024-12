Allerta Meteo, Ciclone Artico sull’Italia nel weekend dell’Immacolata: forte maltempo, tanta neve e venti impetuosi | MAPPE

MeteoWeb

Quest’anno non basteranno le pettole per riscaldare la Festa dell’Immacolata, che domani – domenica 8 dicembre – trascorrerà con condizioni meteo avverse in tutt’Italia, non solo per il forte maltempo ma anche per il freddo intenso, tipicamente invernale, con venti impetuosi, mareggiate e soprattutto tanta neve fino a bassa quota. Il weekend è iniziato con una sorta di quiete prima della tempesta: le condizioni meteorologiche rimangono stabili e soleggiate in gran parte d’Italia, anche se al Sud e soprattutto in Calabria sono in atto le prime piogge.

Molto freddo al Nord, con temperature minime di -5°C in molte località della pianura Padana dove ha ghiacciato praticamente ovunque nella notte, e in alcune aree la temperatura rimane sottozero anche adesso in pieno giorno. Così il Ciclone Artico in arrivo porterà la neve in serata fin in pianura. Proprio nella giornata dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, il Ciclone si posizionerà nel cuore dell’Italia:

Le mappe dei venti impetuosi in arrivo testimoniano quanto sarà violenta l’irruzione fredda delle prossime ore: la Sardegna vivrà una domenica di tormente violentissime per il maestrale a 150km/h che spazzerà l’isola, ma anche il ponente al Sud e lo scirocco nell’Adriatico raggiungeranno picchi di raffiche notevolissimi, degni degli uragani, tali da provocare furiose mareggiate sulle coste esposte del nostro Paese. Sarà una domenica davvero estrema per le condizioni meteo-marine.

Allerta Meteo, le mappe con i forti venti del weekend dell'Immacolata sull'Italia

Per quanto riguarda le precipitazioni, già questa sera avremo forti piogge e temporali su buona parte del Centro/Nord, con nevicate fin in pianura Padana. Il fronte freddo raggiungerà Sardegna, Toscana e Lazio centro-settentrionale con forti temporali e piogge intense e abbondanti, ben evidenziate dalla mappa del modello Moloch del CNR-ISAC:

La stessa mappa illustra l’arrivo della neve nella serata odierna: confermata un’imbiancata su Milano, ma le precipitazioni più abbondanti in pianura saranno in Piemonte. Neve anche a Piacenza, in Emilia, e abbondante su Valle d’Aosta e Alpi e Prealpi in Lombardia. Tanta neve sulle Alpi, in Svizzera e Francia:

Ma il clou del maltempo sarà domani, domenica 8 dicembre, con il Ciclone nel cuore dell’Italia e i fenomeni estremi che sin dalle prime ore del mattino si estenderanno a tutt’Italia. Le piogge più intense e abbondanti colpiranno l’alto Adriatico, tra Veneto ed Emilia Romagna, con accumuli superiori ai 100mm in modo particolare tra le Venezie e il Polesine, ma in generale avremo forti piogge in tutto il Paese:

Le temperature si abbasseranno e la neve cadrà un po’ ovunque, sui rilievi, fino a quote collinari. Domenica mattina avremo forti nevicate in Emilia Romagna, fin in pianura in Emilia, con tanta neve a Piacenza, Parma, Modena e probabilmente anche Bologna. Neve abbondante anche in Trentino Alto Adige, con accumuli fino a Trento e Bolzano. Nevicare sui rilievi dell’Appennino, e in Sardegna, a quote collinari, fino ai 600–700 metri in Sardegna e fino ai 900 metri nell’Appennino centrale:

Nel pomeriggio-sera di domenica il maltempo si intensificherà ulteriormente, soprattutto in Emilia Romagna dove le precipitazioni diventeranno ancora più forti e abbondanti. Ma il maltempo insisterà anche nel resto del Centro/Sud, nel Lazio, in Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia:

La neve continuerà a cadere abbondante in Emilia Romagna, con accumuli impressionanti sull’Appennino Emiliano: parliamo di 80–90cm di neve fresca attesa a quote collinari tra le province di Parma e Modena. La neve cadrà copiosa anche sull’Appennino centrale e sui rilievi del Sud, ma a quote un po’ più alte (oltre i 1.300/1.400 metri) tra Campania, Basilicata e Calabria, in modo particolare in Sila.

