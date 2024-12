Allerta Meteo, il Ciclone di Natale si allontana verso la Grecia: ultime ore di maltempo al Centro/Sud

MeteoWeb

Natale tipicamente invernale sull’Italia quest’anno: maltempo e neve abbondante al Centro/Sud, freddo intenso al Nord con temperature minime sottozero un po’ ovunque. Spiccano, in pianura Padana, i -7,8°C di Castell’Alfero in provincia di Asti, ma le temperature minime hanno raggiunto i -6°C in un’area di pianura molto estesa tra Torino, Asti e Cuneo. Il freddo si fa sentire anche al Sud, pur senza eccessi termici ma con forte maltempo diffuso e abbondanti nevicate sui rilievi fino a quote collinari.

Il Ciclone che ha provocato questo maltempo è adesso in fase di attenuazione: la tempesta si sta allontanando verso la Grecia e persistono le ultime precipitazioni residue nel medio e basso Adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia, coinvolgendo anche le zone interne di Campania e la Basilicata settentrionale, e all’estremo Sud la Sicilia settentrionale. Abbiamo invece ampie schiarite sulle Regioni Tirreniche, nel medio e alto Adriatico, nel Salento e in Calabria, oltre che nella Sicilia centro-meridionale, come mostra l’immagine satellitare. Sole pieno anche in Sardegna, dopo un risveglio freddo:

Nelle prossime ore avremo le ultime precipitazioni residue nelle medesime aree, ma già da domani – giovedì 26 dicembre – le schiarite saranno sempre più ampie con temperature in rapido aumento.

