Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per vento, pioggia mista a neve a quote basse

Allerta meteo arancione per vento domani, domenica 22 dicembre, in alcune aree montane dell’Emilia Romagna. In particolare, Arpae e Protezione Civile regionale hanno emesso allerta ARANCIONE per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA; per vento nelle province di PC, PR, BO, RA, FC, RN.

Per la giornata di domenica 22 dicembre, si legge nel bollettino di allerta, “il veloce transito di una perturbazione causerà nel corso della giornata venti forti da sud-ovest fino a valori di burrasca moderata (62-74km/h) con raffiche di intensità superiore lungo i rilievi e sulla fascia pedecollinare romagnola. Sulle aree di crinale appenninico centro-orientale la ventilazione potrà temporaneamente raggiungere valori di burrasca forte (75-88km/h). Sono inoltre previste precipitazioni deboli e sparse, localmente a carattere di pioggia mista a neve fino a quote basse dal pomeriggio. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati da parziale fusione del manto nevoso. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita alla previsione della propagazione della piena nel tratto vallivo dei fiumi Secchia e Reno generata dalle piogge dei giorni precedenti”.

