Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per neve, fiocchi anche in pianura

Il giorno dell’Immacolata sarà all’insegna del maltempo e della neve in Emilia Romagna. “La formazione di una ciclogenesi sul Golfo di Genova determinerà una fase di tempo molto perturbato nella giornata di domani 8 dicembre”, si legge nel bollettino di allerta meteo emesso dalla Protezione Civile regionale e da Arpae. “Sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevate sulle zone di pianura emiliana, che assumeranno carattere nevoso (o di pioggia mista a neve) inizialmente anche in pianura durante le prime ore del mattino, per poi risalire nella mattina e assestarsi sui 300/400 metri sull’Appennino emiliano e sopra i 500 metri sull’Appennino bolognese. Dalla sera intensificazione delle piogge sulla Romagna”.

“Le precipitazioni previste sulla pianura regionale potranno generare limitati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua e sul reticolo minore con possibili localizzati superamenti delle soglie 1. Saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, più diffusi nei settori collinari. Sono previsti venti di burrasca moderata (62–74Km/h), provenienti da nord-est, lungo la costa ferrarese e la pianura emiliana. Inoltre sono attesi valori del livello del mare sotto costa prossimi alla soglia di riferimento per l’allerta. Non si escludono localizzate erosioni e/o inondazioni del litorale”, continua il bollettino di allerta.

In sintesi, è stata emessa l’allerta meteo arancione per neve nelle province di PC, PR, RE, MO, BO.

Emessa allerta meteo gialla per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PR, RE, MO FE, RA, FC, RN; neve nelle province di PC e RA; stato del mare nella provincia di FE; mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN.

