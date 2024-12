Allerta Meteo: freddo e neve in arrivo, anche in pianura

MeteoWeb

Nel corso del fine settimana, l’Italia sarà interessata da una dinamica meteorologica di stampo invernale. Una saccatura di origine artica si spingerà verso il Mediterraneo centrale, generando una significativa ciclogenesi, inizialmente sul Mar Ligure e successivamente sul Tirreno. Questo scenario porterà con sé aria fredda di matrice artico-marittima, accompagnata da un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale. Le temperature a quota 850 hPa non saranno particolarmente basse, attestandosi mediamente sui -2°C al Nord, ma l’aria più fredda si troverà alle quote superiori, intorno ai 500 hPa. Questa configurazione favorirà nevicate fino a quote collinari sulle regioni settentrionali, specialmente durante i rovesci più intensi. L’effetto sarà amplificato dal contrasto con il Mediterraneo, ancora più caldo della norma stagionale, che contribuirà a intensificare le precipitazioni.

Le nevicate più abbondanti interesseranno le Alpi e l’Appennino centro-settentrionale, con accumuli significativi soprattutto sulle aree comprese tra il Basso Piemonte, la Liguria e l’Emilia centro-occidentale. In queste regioni, la neve potrà raggiungere quote collinari e, in alcune circostanze, spingersi fino alle pianure pedemontane. Durante la notte tra sabato e domenica, le precipitazioni nevose più intense si concentreranno sotto i 500 metri di altitudine, regalando scenari tipicamente invernali.

Al Sud, invece, l’aria fredda farà fatica a penetrare, limitandosi a un coinvolgimento marginale. Di conseguenza, l’Appennino meridionale vedrà poche occasioni per nevicate significative, mentre il Centro e il Nord resteranno i principali protagonisti di questa fase perturbata. La neve continuerà a cadere sugli Appennini centro-settentrionali anche all’inizio della prossima settimana, ma le quote tenderanno progressivamente a rialzarsi.

Il maltempo, con le sue caratteristiche invernali, persisterà fino a metà settimana, ma a partire da mercoledì è previsto un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Questa tregua darà respiro dopo alcuni giorni di freddo, neve e piogge diffuse, segnando una graduale stabilizzazione del clima su tutto il Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.