Allerta Meteo, inizia la grande nevicata della Calabria: bufere anche sull’A2 Salerno-Reggio | FOTO e VIDEO

Infuria il maltempo in Calabria da questa mattina: piogge torrenziali interessano il cosentino, con picchi di 60mm di pioggia nell’hinterland di Cosenza dove in centro sono caduti oltre 35mm di pioggia e la temperatura è già scesa a +7°C in pieno giorno, ed è in ulteriore calo. Neve abbondante in Sila grande. La neve supera già il mezzo metro nelle zone più alte. Le foto provengono da Carlomagno tra San Giovanni in Fiore e Casali del Manco tra i 1.500 e i 1.600 metri e ci sono state fornite dal nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.

Bufere di neve anche sull’A2 Salerno-Reggio Calabria

Personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono in azione nel garantire la transitabilità e la sicurezza, con mezzi sgombraneve e spargisale, lungo le statali in provincia di Cosenza e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”. L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna nella provincia di Cosenza dove attualmente stanno intervenendo 30 mezzi tra spargisale e spazzaneve, in particolare sulla statale 107 “Silana Crotonese”, 660 ‘Di Acri’, 108 Bis ‘Silana di Cariati’, 179 ‘Del Lago Ampollino’, 19 ‘Delle Calabrie’, NSA 572 ‘Di Monte Cucco e Monte Pecoraro’ (VV) e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel tratto tra Frascineto, Campotenese, Laino e Lagonegro (PZ).

Lungo i tratti della A2, dove sono in corso grandinate intense seppur di breve durata che possono ridurre la visibilità – si raccomanda particolare prudenza, di ridurre la velocità e mantenere la distanza di sicurezza, in particolare in uscita dalle gallerie.

Nonostante le abbondanti nevicate e gli interventi da parte del personale Anas per prestare assistenza ai mezzi intraversati che circolavano senza pneumatici invernali o catene da neve su tratti particolarmente innevati, non sono state segnalate particolari criticità. Al momento la percorribilità è garantita su tutta la rete stradale e autostradale.

Le attività di prevenzione e di gestione della circolazione con le operazioni di filtraggio o di fermo dei mezzi pesanti nelle aree predefinite, operate d’intesa con Polizia Stradale, Forze dell’Ordine e Prefetture, hanno consentito di limitare i disagi e soprattutto di evitare situazioni di pericolo per gli utenti.

La situazione della neve in Sila: piste regolarmente in funzione a Lorica, alberghi sold out

Nevica sulla Sila cosentina dalla scorsa notte e sulle vette di Monte Curcio e Monte Botte Donato si registrano oltre quaranta centimetri di manto. Interessati anche i due maggiori centri turistici, Camigliatello Silano e Lorica, che quest’anno riscontrano una buona presenza turistica a partire dalla vigilia di Natale e fino a Capodanno. Alberghi quasi sold out grazie alle prenotazioni giunte dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Basilicata, ma buona anche la presenza dei calabresi fuori provincia. La neve era attesa anche dagli sciatori. Regolarmente in funzione gli impianti di risalita a Lorica, mentre per quelli di Camigliatello è in corso il collaudo tecnico e dovrebbero aprire subito dopo Natale. Al momento la viabilità è discreta e sono in azione tutti i mezzi per garantire la sicurezza stradale. Il sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio muniti di catene e di prestare la massima attenzione e con un post sulla propria pagina Facebook ha ringraziato gli operatori comunali che, in queste ore, si stanno adoperando per rimuovere i cumuli di neve dove potrebbero rappresentare un ostacolo alla circolazione delle auto e delle persone.

Allerta Meteo: la grande nevicata è soltanto appena iniziata

Nelle prossime ore la Calabria sarà colpita da una nevicata davvero eccezionale. Tra stasera, domani e mercoledì il maltempo si intensificherà con aria sempre più fredda e nevicate impetuose fino a bassa quota, addirittura fino a 200–300 metri di altitudine. Gli accumuli saranno molto abbondanti per la persistenza e intensità delle precipitazioni. Massima attenzione.

