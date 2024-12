Allerta Meteo: Italia, Spagna e Grecia nel mirino del maltempo. Il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo nelle prossime ore dalla Spagna alla Grecia, con rischio maltempo anche al Sud Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 1° dicembre 2024, alle 7 di domani 2 dicembre 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per parti della Grecia orientale principalmente per precipitazioni estreme. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili, incluso un rischio isolato di tornado e forti raffiche. Un livello 1 è stato emesso per l’estremo Nord/Ovest della Spagna principalmente per forti piogge e un isolato evento di tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un sistema di alta pressione si estende sull’Europa centrale e orientale, con un lento spostamento verso Est. A Sud, una depressione isolata sopra il Mar Ionio si sposta verso il Mar Egeo, con una possibile riformazione vicino alla Grecia. Intanto, un’ampia saccatura interessa l’Europa occidentale, con un fronte freddo che si estende fino ai tropici e un taglio nella circolazione vicino a Madeira. Questa configurazione favorisce condizioni instabili con possibilità di temporali intensi, sottolinea il bollettino ESTOFEX. La zona più colpita dalle piogge si trova tra il Mar Egeo e la Turchia occidentale, a causa di un settore caldo in movimento verso Est.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia e la mappa

Secondo la mappa pubblicata da ESTOFEX, il maltempo colpirà anche il Sud Italia, evidenziato da un’area di rischio temporali che circonda la zona contrassegnata dal livello 1. Un sistema di bassa pressione isolata (cut-off) e la ristrutturazione delle depressioni al suolo stanno causando flussi instabili e persistenti, con forti piogge sul Mediterraneo centrale e orientale. L’aria umida proveniente dal Sud Mediterraneo, favorita da temperature marine superiori alla media (+3°C), alimenta intense precipitazioni convettive, riporta il bollettino ESTOFEX.

