Allerta Meteo Liguria, torna la neve nell’entroterra: fiocchi fino a fondovalle

MeteoWeb

Come preannunciato ieri, Arpal conferma il ritorno della neve nell’entroterra ligure a partire da questa sera. L’allerta meteo sarà gialla per gli effetti al suolo della neve a partire dalle 20 nelle aree D-E, dove i fiocchi sono attesi fino a fondovalle, e dalla mezzanotte sull’interno dell’area B sopra i 300 metri, e dell’area C sopra i 600 metri. Le infrastrutture sensibili maggiormente interessate dalle nevicate saranno soprattutto la A26 e la A7, così come i valichi appenninici al confine con l’Emilia Romagna.

Al momento l’allerta si concluderà ovunque domani, domenica 8 dicembre, alle 15, ma nella mattinata di domani verranno effettuate le nuove valutazioni.

Oggi, sabato 7 dicembre, arriva sulla Liguria la perturbazione di origine polare marittima associata alla tempesta Darragh: dal tardo pomeriggio sono attese precipitazioni diffuse deboli o moderate con possibili rovesci lungo la costa e locali episodi di neve tonda; l’ingresso in serata di venti rafficati di burrasca dai quadranti settentrionali su B, A orientale, crinali di DE con locali raffiche fino a 100km/h sarà accompagnato dal crollo dello zero termico, con deboli nevicate diffuse fino a fondovalle su DE. Mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C.

Nell’avviso odierno si segnalano ancora per domani venti di burrasca dai quadranti settentrionali su ABC e crinali di DE con locali raffiche fino a 100km/h, mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C, molto mosso altrove e disagio fisiologico per freddo acuito dal vento su BC e A orientale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.