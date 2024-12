Allerta Meteo Liguria, Arpal avverte: “burrasca forte in arrivo”

MeteoWeb

“Nella serata di oggi ci sarà un forte ingresso di venti settentrionali sul centro della regione, a cavallo della mezzanotte i venti subiranno un brusco rinforzo su tutta la regione con intensità fino a burrasca forte e con raffiche superiore ai 100 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli“: è quanto rende noto Arpal, in considerazione delle situazione meteo attesa da oggi. “I venti interesseranno la regione per tutta la mattina di domani, venerdì 20 dicembre, ma da metà giornata si assisterà ad una progressiva attenuazione dei fenomeni. I venti settentrionali rimarranno intensi e moderati fino alla sera“.

“Si tratta di aria decisamente più fredda e secca che porterà un calo deciso delle temperature sia nei valori minimi che massimi e porterà un’attenuazione della nuvolosità a partire da Ponente, fino a Levante“, spiega Arpal. “Attenzione anche al mare che sarà molto mosso, localmente agitato sul levante, con un periodo lungo 10 sec e rischio di mare incrociato al largo (incontro di due venti, da Sud e da Nord). Seguire gli aggiornamenti e prestare attenzione lungo le coste“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.