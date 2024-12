Allerta Meteo Liguria: vento forte, attese raffiche oltre 100 km/h

MeteoWeb

“Dopo le raffiche più isolate, ma molto intense, di questa notte (Marina di Loano 114km/h e Arenzano 103km/h) il vento continuerà a essere protagonista dei prossimi giorni. In questo momento stiamo vivendo una fase di tregua, ma dalla serata di oggi il minimo di pressione che si sta spostando dall’Adriatico verso sud-est richiamerà ancora raffiche molto intense anche sulla Liguria“: è quanto riporta in una nota l’agenzia Arpal.

In particolare, prosegue la nota, “il vento tornerà ad aumentare inizialmente sul settore alpino di ponente, per arrivare alle intensità massime sul centro della Liguria in tarda serata e nella notte: le raffiche saranno diffusamente superiori ai 100 km/h anche a livello del mare“. La settimana di Natale “si annuncia secca e serena, con la presenza di correnti favoniche per più giorni: cieli tersi e temperature da domani in aumento. Mare molto mosso o localmente agitato al largo, stirato sotto costa“.

