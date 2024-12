Allerta Meteo Liguria, nel weekend dell’Immacolata arriva la neve: ecco dove

MeteoWeb

“Il weekend dell’Immacolata si conferma perturbato sulla Liguria, con effetti locali (soprattutto da domani sera) che verranno aggiornati nel bollettino di domani mattina“: è quanto spiega in un aggiornamento l’Agenzia Arpal. “Lo scenario sinottico vede due strutture principali, i cui dettagli ancora sfuggono alle capacità previsionali dei modelli: un minimo sulle isole britanniche e un minimo secondario sul Mar Ligure, in approfondimento durante la notte. La bassa pressione determinerà un richiamo di venti, prevalentemente da nord est, che avranno effetti diversi a seconda del suo esatto posizionamento“.

Neve in Liguria per l’Immacolata

Oggi “la giornata continuerà con pioggia impercettibile e macaja, alternata a qualche sporadica e temporanea schiarita; dal pomeriggio venti rafficati da nord-est su centro-levante ed estremo ponente, mare fino a molto mosso“, spiega Arpal. Domani, sabato 7 dicembre, “dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse sul centro-levante, con ulteriore rinforzo di venti da nord-est e crollo delle temperature a partire dalle ore serali, con minime diffusamente sottozero. Nell’entroterra la pioggia si trasformerà in neve fra sabato e domenica, più probabile fra la valle Stura e la val d’Aveto, con possibile interessamento delle autostrade, in particolare A26 e A7. I venti saranno di burrasca fino sulla costa su B e parte orientale di A, mare agitato con periodo in allungamento”.

“Domani in tarda mattina verrà diramato l’aggiornamento relativo alla serata e al resto del weekend in cui è opportuno rimanere informati sull’evoluzione del tempo“, conclude Arpal.

