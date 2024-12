Allerta Meteo Lombardia, domani vento forte: raffiche di oltre 80km/h

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per vento, che interessa anche la zona della città di Milano. L’avviso è valido a partire dalla mezzanotte e per la giornata di domani, lunedì 23 dicembre. “Per tutta la seconda parte della giornata di oggi, previsti in quota oltre i 1500 metri venti forti da Ovest e poi Nord-Ovest; nei bassi strati saranno prevalentemente moderati e variabili, tendenti a localmente forti tra tardo pomeriggio e sera, in particolare sui settori di Nord-Ovest e sulla pianura occidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per domani, lunedì 23 dicembre, “attesa ventilazione diffusa da moderata a forte anche a carattere di Foehn per tutta la giornata, con fase acuta tra la notte ed il mattino dove localmente le velocità di raffica potranno superare gli 80km/h; si segnala inoltre una nuova intensificazione prevista dal tardo pomeriggio. Rinforzi più insistenti su Nord-Ovest, fascia alpina e pianura occidentale”, conclude il bollettino.

Le raccomandazioni del Comune di Milano

Alla luce dell’allerta meteo per vento, il Comune di Milano raccomanda di non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il Comune ricorda inoltre di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal Vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile è attivo per il monitoraggio della situazione e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta gialla per neve in Lombardia

Emessa anche allerta meteo gialla per neve sui settori nordorientali della regione. L’avviso è valido a partire dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di domani. Dal pomeriggio di oggi, “previste nevicate di intensità molto debole sulle Alpi di confine, possibile nevischio anche sul resto della fascia alpina, senza accumuli significativi al suolo; tra pomeriggio e sera nevicate diffuse sulle Alpi di confine (accumuli massimi di 10-15cm), sul resto della regione precipitazioni sparse e di breve durata (possibili ovunque, ma più probabili sui settori centro-orientali), anche a carattere di rovescio di debole o al più moderata intensità; limite delle nevicate variabile tra 700 e 1100 metri (possibili ovunque su Alpi e Prealpi ma più insistenti su Alta Valtellina e Prealpi Centro-orientali, con accumuli inferiori a 5-10cm). In serata non si escludono rovesci su fascia pedemontana e pianura con possibilità di neve bagnata o neve mista a pioggia fino a quote di pianura, in particolare in provincia di Pavia, Varese, parte occidentale della provincia di Milano, Brescia e Mantova”, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, lunedì 23 dicembre, “attese deboli nevicate diffuse sulla fascia alpina di confine per tutta la giornata (accumuli fino a 15-20cm), localmente fino al mattino nella parte più alta delle valli alpine (1-5cm) e sulle vette più a Nord della fascia Prealpina (0-2cm). Zero termico tra 800 e 1200 metri, in lieve rialzo dal pomeriggio”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.