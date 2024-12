Allerta Meteo Lombardia: allarme vento forte domani, codice arancione

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 19 dicembre 2024, un’allerta meteo codice arancione per rischio vento forte. Per la giornata di oggi “previste deboli precipitazioni diffuse in estensione alla regione, complessivamente più significative sui rilievi e sui settori orientali. In tarda serata è atteso un rinforzo del vento sui rilievi settentrionali con attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni su Prealpi e pianura occidentali, ma possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio su Prealpi e pianura centrorientali,” si legge nel bollettino.

Dalla notte di domani, 20 dicembre, “è previsto un marcato rinforzo della ventilazione da Nord in quota, in rapida estensione anche alle valli e alla pianura occidentale, con vento medio tra 30-45 km/h e raffiche massime tra 50-90 km/h fino al piano. Non sono escluse valori di raffica superiori agli 80 km/h anche sulle porzioni settentrionali della zona “Nodo Idraulico di Milano”. In quota saranno possibili anche valori superiori. Vento in graduale attenuazione dal pomeriggio ed in serata. Nella notte si segnalano residue precipitazioni sulle Alpi di confine, ma in rapido esaurimento; sui settori più orientali potranno persistere fino al mattino“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.