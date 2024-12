Allerta Meteo Lombardia: scatta il codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 6 dicembre 2024, un’allerta meteo codice giallo per vento forte. Dal primo pomeriggio di oggi “si conferma la formazione, a ridosso della catena alpina, di un significativo gradiente di geopotenziale, con innesco di una ventilazione da moderata a forte settentrionale su tutto il comparto alpino e prealpino, possibile anche a carattere favonico,” si legge nel bollettino. “I fenomeni saranno più significativi a partire da quote oltre 500 metri, con valori medi orari tra 30 e 50 km/h e valori di raffica tra 50-80 km/h o a valori superiori oltre quota 1500 metri. In pianura possibili rinforzi da Ovest con possibili locali e temporanei raffiche fino a 60 km/h sempre nelle ore pomeridiane. Dalla serata progressiva attenuazione dell’intensità del vento a partire dalla fascia prealpina. Nel pomeriggio non esclusa qualche debole precipitazione sui crinali di confine dei settori Retici orientali“.

Per la giornata di domani “la discesa dal Nord Atlantico di una ampia area depressionaria con associata aria fredda interesserà l’Italia Nordoccidentale, favorendo, dal tardo pomeriggio, un abbassamento della quota dello zero termico. Contestualmente a questa struttura depressionaria le correnti si disporranno via via più umide da Sud e in serata da Est nei bassi strati, innescando delle piogge deboli a partire da metà pomeriggio, dapprima a interessare tutta la fascia occidentale di Regione, per poi estendersi e intensificarsi tra tardo pomeriggio e sera a tutta la Lombardia. La ventilazione sarà ancora moderata su Valchiavenna e Alta Valtellina a quote attorno a 1000 metri tra la notte e metà mattinata di domani. Venti in progressiva attenuazione“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

