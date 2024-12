Allerta Meteo Lombardia: vento forte, scatta il codice arancione

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 23 dicembre 2024, un’allerta meteo codice arancione per rischio vento forte. Oggi, lunedì 23/12, “in Lombardia è prevista ventilazione da moderata a forte anche a carattere di foehn per tutta la giornata, con parziale attenuazione nel pomeriggio e nuova fase acuta dal tardo pomeriggio-sera. Rinforzi più insistenti su Nordovest, fascia alpina e pianura occidentale. Possibili localmente velocità di raffica oltre gli 80 km/h anche su Media-Bassa Valtellina e Laghi e Prealpi Orientali oltre 800-1000 metri; non si esclude una velocità di raffica oltre gli 80 km/h in forma isolata anche sulla zona “Nodo Idraulico Milanese”. Oltre i 1500 metri venti da forti a molto forti settentrionali per tutta la giornata, in ulteriore rinforzo dal pomeriggio (oltre 2000-2500 metri velocità comprese tra 70 e 110 km/h),” si legge nel bollettino.

La ventilazione anche nel corso della giornata di domani 24/12 “risulterà da moderata a forte e a carattere di foehn, in progressiva attenuazione dal pomeriggio a partire dalle quote di pianura e fondovalle, residua fino a sera in quota. Rinforzi più insistenti su Nordovest, fascia alpina e pianura occidentale. Tra la notte e il mattino possibili velocità di raffica oltre gli 80 km/h anche su Media-Bassa Valtellina e Laghi e Prealpi Orientali oltre 800-1000 metri; analogamente a quanto indicato per la giornata odierna, non si esclude una velocità di raffica oltre gli 80 km/h in forma isolata anche sulla zona “Nodo Idraulico Milanese”. Oltre i 1500 metri venti da forti a molto forti settentrionali fino al mattino (oltre 2000 metri velocità fino a 110 km/h), poi in rapida attenuazione al di sotto dei 3000 metri“.

Allerta Meteo anche a Milano

Prosegue, dunque, anche per tutta la giornata di domani, martedì 24 dicembre, l’allerta gialla emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per vento nella zona della città di Milano. Il Comune raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende, ricordando di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile è attivo per il monitoraggio della situazione e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

