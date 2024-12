Allerta Meteo: Majella e Gran Sasso sotto la bufera, previsti accumuli di neve straordinari entro Natale

MeteoWeb

Un’intensa ondata di maltempo si prepara a interessare la nostra Penisola, portando con sé nevicate abbondanti sulle montagne appenniniche, in particolare sulle aree del Gran Sasso e della Majella. Dopo un periodo caratterizzato da scarse precipitazioni, le condizioni meteorologiche stanno cambiando radicalmente, aprendo le porte a un evento che promette di regalare scenari invernali spettacolari. Il peggioramento inizierà questa sera, con la perturbazione che colpirà prima i settori tirrenici, estendendosi poi rapidamente su gran parte del Centro-Nord Italia. Nella fase iniziale, la quota neve sarà relativamente alta, tra i 1500 e i 1700 metri, a causa del richiamo di correnti umide e miti. Tuttavia, durante la notte, un repentino calo delle temperature farà scendere la quota neve fino a livelli inferiori ai 1000 metri già dalla mattinata di lunedì 23 dicembre.

Le condizioni diventeranno particolarmente favorevoli per nevicate intense sulle aree appenniniche, con accumuli significativi attesi soprattutto sulla Majella e sul Gran Sasso d’Italia. Le previsioni indicano che queste zone potrebbero ricevere fino a 1 metro e più di neve fresca, regalando paesaggi incantevoli e creando condizioni ottimali per gli appassionati di montagna e sport invernali.

Tra la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, l’arrivo di correnti fredde provenienti dai Balcani, associate alla bassa pressione in movimento verso sud, accentuerà ulteriormente le nevicate. Queste correnti da nord-est garantiranno un ulteriore abbassamento delle temperature, favorendo l’intensificarsi dei fenomeni nevosi sulle aree dell’alto Molise e, ancora una volta, sulla Majella, dove si prevedono accumuli ancora più consistenti.

Questo evento rappresenta una boccata d’aria fresca per le montagne appenniniche, che da tempo attendevano nevicate di questa portata. Non solo contribuirà a definire il paesaggio natalizio, ma sarà fondamentale per le riserve idriche e per dare impulso alle attività legate al turismo invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.