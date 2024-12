Allerta Meteo Molise: neve oltre i 600-800 metri

MeteoWeb

La Protezione Civile del Molise ha emesso un’allerta meteo gialla su tutta la regione per domani, sabato 21 dicembre. A partire dalle prossime ore, sono attese nevicate al di sopra dei 600-800 metri, in calo fino alle quote inferiori durante la notte, sui versanti orientali con apporti al suolo da deboli a moderati. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, i venti moderati dai quadranti nordoccidentali e il mare molto mosso.

A Isernia chiusi parchi, Villa comunale e cimitero per le criticità meteorologiche delle prossime ore, secondo quanto disposto dal sindaco, Piero Castrataro. Nell’ordinanza si raccomanda: “alla popolazione tutta, di evitare di transitare e di sostare nelle aree prossime alle alberature nell’arco temporale dell’evento atmosferico forte e di quello successivo, onde evitare il pericolo di caduta tardiva di rami già distaccatisi e di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.