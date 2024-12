Allerta Meteo, nuovo peggioramento dal pomeriggio: oggi rischio nubifragi in 3 regioni

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 22 dicembre, per forti temporali nel pomeriggio-sera: “Dalla seconda parte della giornata di domenica una massa d’aria più fredda determinerà inizialmente dell’instabilità sulle regioni centrali italiane, dove potrebbero svilupparsi dei temporali forti nel corso del pomeriggio e parte della serata“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

Dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, “una massa d’aria molto fredda di origine artica si spingerà verso il Mediterraneo, causando un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali italiane. L’aria fredda favorirà lo sviluppo di temporali forti, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, quando l’atmosfera risulterà più instabile“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Le aree maggiormente a rischio saranno la Toscana, l’Umbria e l’alto Lazio, con particolare attenzione alle zone interne e costiere“.

“I fenomeni attesi nel livello di pericolosità e probabilità 1 includono: forti rovesci di pioggia anche a carattere di nubifragio, raffiche di vento lineari e possibili rovesci grandinigeni e/o graupeln di piccole e medie dimensioni“, prosegue il bollettino. “La ventilazione si intensificherà progressivamente, con venti che soffieranno inizialmente da Libeccio, tendendo poi a provenire da Ponente. L’aria umida, spinta dai venti occidentali, risalirà verso i rilievi preappenninici, aumentando il rischio di temporali, collocandoli nelle zone montuose tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale“.

Nella notte tra domenica e lunedì, “la perturbazione si sposterà gradualmente verso il Sud Italia e la Penisola Balcanica, lasciando dietro di sé un quadro meteorologico ancora instabile“, rileva il bollettino.

Allerta Meteo: situazione, mappa e dettagli

“Una vasta saccatura, costituita da una cospicua presenza di aria molto fredda di estrazione artica, scenderà di latitudine verso il Mediterraneo dal tardo pomeriggio di domenica“, prosegue l’analisi PRETEMP. “L’aria sarà progressivamente più fredda su tutti i livelli isobarici; pertanto, l’instabilità, con una maggiore propensione ai moti convettivi, tenderà a manifestarsi in un unico frangente temporale tra il pomeriggio e la sera. In questa fase, un leggero cuneo di geopotenziale più elevato precederà la depressione proveniente da NW sulle regioni centro-settentrionali italiane, dove è stato assegnato un livello di probabilità maggiore per l’innesco e la fenomenologia“.

Dalla mattina, “sui mari occidentali del dominio previsionale, prevarrà una modesta e costante ventilazione meridionale sull’Alto Tirreno, con flusso da Libeccio tendente a Ponente dal pomeriggio. In questa fase comincerà ad affluire aria più fredda in alta troposfera, con un notevole trasporto di umidità, specie dal Mar Ligure/Tirreno verso l’entroterra della Toscana, l’Alto Lazio e l’Umbria, intorno al piano isobarico dei 950-925 hPa“.

Nel pomeriggio, “si strutturerà nella colonna d’aria un gradiente termico fortemente instabile, in un ambiente propenso alla convezione serale, con un quantitativo di energia potenziale quantificabile nell’ordine dei 1200 J/Kg (ML CAPE).

All’ingresso della depressione, si registreranno rinforzi di DL shear 0-6 km oltre i 28-34 m/s, dalle Alpi Apuane (Carrarese) alle zone vallive dell’Arno, fino alla fascia pedemontana tosco-emiliana, giungendo poi sulla Val di Chiana e Tiberina in Umbria, con puntuali picchi di windshear a basso livello (0-1 km) superiori a 18-20 m/s“.

“La collocazione dei temporali presenta alcune incertezze previsionali sulle zone di effettivo innesco della convezione, tra l’arcipelago toscano, le zone costiere e le colline interne della Toscana. Una o più convergenze a basso livello potrebbero instradarsi lungo il flusso zonale di Ponente, a ovest della Corsica, con la possibilità di sviluppo di una cold pool sui mari occidentali. La convezione sarà sostenuta dal gradiente termico fortemente instabile (lapse rate 850-500 hPa di 8°C/km) generato dall’aria fredda entrante“, spiega PRETEMP. “Il flusso umido potrebbe interagire anche con i rilievi appenninici tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, favorendo un sollevamento orografico della massa d’aria, con possibili temporali persistenti e localmente forti in prossimità dell’Appennino Tosco-Romagnolo e Umbro-Marchigiano“.

Un livello 1 “sarà valido per piogge, raffiche di vento e possibili grandinate di piccola-media dimensione, con diametri pari o superiori a 2 cm, anche sotto forma di graupeln, con accumuli al suolo. Elevata potrà risultare l’attività elettrica, con la possibilità anche di una o più trombe marine e/o tromba d’aria nei pressi del Tirreno settentrionale e parte della pianure della Valdarno e Maremma, laddove si riscontra una maggiore elicità nei bassi strati ai limiti del PBL“. In conclusione, “il livello è stato limitato a una probabilità 1 anche per la presenza di coperture nuvolose che potrebbero ridurre i processi di convezione, limitando il riscaldamento durante le ore centrali della giornata e, di conseguenza, il gradiente termico potrebbe risultare meno instabile rispetto alle previsioni delle emissioni modellistiche osservate nella giornata di sabato 21 dicembre“.

Nel corso della notte e delle prime ore di lunedì 23 dicembre, “la circolazione depressionaria, costituita da un minimo al suolo sul Mar Adriatico, traslerà verso sud-est, con temporali a tratti forti al centro-sud e in successivo spostamento verso la Penisola Balcanica. Maggiori dettagli in merito saranno aggiornati nel prossimo bollettino previsionale, valido per la giornata successiva“, conclude PRETEMP.

