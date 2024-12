Allerta Meteo, oggi pioggia e trombe marine: la MAPPA con le regioni a rischio

MeteoWeb

Allerta meteo anche oggi, domenica 1° dicembre, per piogge in alcune regioni, mentre prosegue l’avvezione fredda da Nord/Est. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino per oggi domenica 1° dicembre

“Una goccia fredda, colma di aria molto fredda di estrazione artica e continentale, si isolerà sul Mar Ionio entro le prime ore di domenica, convogliando flussi intermedi lungo la bordatura ascendente della circolazione ciclonica, determinando condizioni termo-igrometriche nella colonna d’aria più consone alla convezione. Quest’ultimo sarà disposto verso le coste di Albania e Grecia, dove aumenterà la probabilità di piogge concentrate dovute alla presenza di temporali“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Sul Tirreno meridionale, nei pressi della Sicilia tirrenica e al largo del Mar Ionio, proseguirà l’avvezione fredda da nord-est, accompagnata dalla persistenza del Grecale e da un’isolata attività temporalesca al largo per un gradiente termico debolmente instabile. È stato posto un livello 0 per piogge e possibili trombe marine“, conclude PRETEMP.

