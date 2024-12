Allerta Meteo, FOCUS sull’ondata di freddo artico di Natale: minimo sullo Jonio, tanta neve al Sud!

MeteoWeb

Sarà un Bianco Natale al Sud Italia. Lo confermano gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli che prospettano uno scenario sempre più concreto. L’Italia vivrà un evento meteo storico: un Bianco Natale al Sud. Una vera e propria rarità, determinata da un’intensa irruzione artica che manterrà a lungo le temperature sotto le medie del periodo, probabilmente fino a fine anno. Le mappe a corredo dell’articolo (ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF), mostra la traiettoria dell’irruzione che scivolerà tra Italia e Balcani nel cuore del Mediterraneo, posizionandosi sul mar Jonio proprio tra 24 e 25 dicembre.

Il clou del maltempo sarà nel giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre. Il minimo barico posizionato sul mar Jonio alimenterà forte maltempo tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve scenderà a quote molto basse: fino a 200–300 metri nel medio Adriatico, tra Marche, Abruzzo e Molise, e nel Gargano; appena oltre (300–400 metri) tra Puglia, Basilicata, zone interne della Campania e Calabria settentrionale (Pollino), e fino a 500–600 metri nel resto della Calabria e in Sicilia.

Proprio la Sicilia sarà la Regione maggiormente colpita dalle precipitazioni: nel versante tirrenico, tra Palermo e Messina, pioverà a dirotto da lunedì sera a giovedì mattina, significa per tutto il giorno di Vigilia e tutto il giorno di Natale, con brevi pause. Avremo oltre 150mm di pioggia e tantissima neve su Madonie, Nebrodi e Peloritani sin da quote collinari.

Le zone joniche e meridionali saranno invece più riparate, con ampie schiarite e quindi giornate di bel tempo, ma comunque farà molto freddo e non mancheranno sostenuti venti settentrionali. Sarà un Natale nordico: al Sud Italia, in Sicilia, in Calabria, in Puglia, come se fossimo in Danimarca, Belgio, Paesi Bassi.

