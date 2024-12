Allerta Meteo: peggioramento in vista al Nord, goccia fredda insiste al Sud

MeteoWeb

Allerta meteo per una goccia fredda che continua ad apportare aria fredda al Sud, e per l’arrivo di un fronte freddo al Nord. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una goccia fredda in quota in indebolimento continuerà ad apportare aria fredda dai Balcani sulle regioni meridionali. Si attende ancora qualche rovescio sui rilievi della Sicilia settentrionale e sull’Aspromonte, direttamente esposti alle correnti da nord, associati a graupel e isolate fulminazioni, motivo per il quale è stato emesso un livello 0 di pericolosità. Qualche rovescio non temporalesco è possibile anche sulla Puglia, in particolare sul Gargano“, riporta il bollettino PRETEMP.

“In serata è previsto l’arrivo di un fronte freddo dal nord Atlantico sulle regioni di nord-ovest, che nella notte successiva porterà un peggioramento del tempo sulle Alpi occidentali (dove comunque non sono previsti temporali) e sulla Sardegna dove invece è probabile qualche debole temporale nella giornata di martedì“, conclude il bollettino.

