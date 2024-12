Allerta Meteo, perturbazione dall’Atlantico: oggi nuovo peggioramento, ecco le regioni più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo per l’arrivo di una nuova perturbazione dall’Atlantico e per la persistenza di una goccia fredda. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il sistema frontale in arrivo dall’Atlantico sull’arco alpino nei giorni precedenti porta alla formazione di un minimo di pressione al suolo sul Mar Ligure, in progressivo spostamento verso Sud-Est nel corso della giornata. Persiste sulla Grecia una debole goccia fredda che condizionerà la direzione di evoluzione dei fenomeni al centro-sud“, spiega PRETEMP. “Si emette un livello 0 su gran parte dell’area tirrenica, sul Mar di Sardegna, sul Golfo Ligure e sulle coste associate. Sono attesi fenomeni convettivi e non si escludono trombe marine, specialmente lungo le coste di Lazio e Campania“.

Maltempo, le regioni a rischio

“Nelle prime ore del mattino i fenomeni saranno concentrati fra Levante Ligure e alta Toscana. Saranno possibili anche celle isolate in formazione sulla costa occidentale della Sardegna e sulle coste tirreniche delle regioni meridionali. L’instabilità maggiore è prevista fra Sardegna e Sicilia, con CAPE superiore a 800 J/Kg. Lo spostamento prevalente di queste celle sarà verso sud-est e sarà possibile l’interessamento dello Ionio occidentale da quelle originatesi in Calabria“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Dalla tarda mattinata “il cambiamento della circolazione nel Tirreno centrale porta alla formazione di una convergenza dei venti al suolo nei pressi delle coste del Lazio. L’ambiente qui è favorevole alla formazione di trombe marine, dato il CAPE 0-3km e il LLS 0-1km moderati. Nelle ore successive la convergenza tenderà a spostarsi lungo la costa e si prevede un interessamento delle coste campane nel pomeriggio/sera“, conclude PRETEMP.

